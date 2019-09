Facebook

Das neue Nationalstadion wird nicht in Bruck. a. d. Leitha stehen. © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

In den Debatten um ein Fußball-Nationalstadion spricht sich Gerhard Weil, SPÖ-Bürgermeister von Bruck a.d. Leitha, nunmehr klar für Wien als Standort aus. Die öffentliche Anbindung und die Verkehrslösungen seien dort mit Abstand die Besten. Er gehe davon aus, dass sich der ÖFB und die Stadt Wien einigen sollten bzw. werden, so Weil am Dienstag in einer Aussendung.

Der Bürgermeister selbst hatte Bruck a.d. Leitha vergangene Woche als Standort ins Spiel gebracht. Er habe dies getan, "um transparente Informationen zum Projekt zu erhalten", erläuterte Weil. Der SPÖ-Bezirksvorsitzende LAbg. Rainer Windholz, sprach sich in der Folge "klar" gegen ein Fußball-Nationalstadion in Bruck a.d. Leitha aus.