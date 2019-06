Österreichs U21-Nationalteam unterlag bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino 1:3 gegen Dänemark. Christoph Baumgartner vergab einen Elfmeter, obwohl er eigentlich gar nicht als Schütze vorgesehen war. Jetzt muss ein Sieg gegen Deutschland her.

© APA/ROBERT JAEGER

Es gibt Dinge, die wünscht man sich nicht im Fußball. Zum Beispiel ein Spiel gegen Deutschland, in dem man gewinnen muss, um in das EM-Semifinale aufzusteigen. Aber genau das steht Österreichs U21-Fußballnationalteam am Sonntag bei der EM in Italien und San Marino bevor. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass die Hoffnungen nach dem glorreichen 2:0-Auftaktsieg gegen Serbien einen schweren Dämpfer erhalten haben. Schuld daran trägt das 1:3 (0:1) der Mannschaft von Werner Gregoritsch in Udine gegen Dänemark.

