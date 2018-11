Facebook

ÖFB-Coach Franco Foda © APA

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat vor dem Nations-League-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF eins) im Wiener Happel-Stadion gegen Bosnien-Herzegowina noch keine Heimniederlage gegen den Balkan-Staat kassiert. In den bisherigen zwei Duellen mit den Bosniern vor eigenem Publikum gab es einen Sieg und ein Unentschieden.

Die Gesamtbilanz steht bei einem Sieg, zwei Remis, einer Niederlage und einem Torverhältnis von 4:3. Das WM-Qualifikationsspiel am 5. September 2001 endete im Prater mit einem 2:0 für das ÖFB-Team, ein Testmatch am 31. März 2015 wieder im Happel-Stadion brachte ein 1:1. Das bisher letzte Duell mit Edin Dzeko und Co. bescherte Österreich am 11. September dieses Jahres in Zenica eine 0:1-Niederlage.

Bosnien gegen Österreich ohne Begovic und Zakaric

Bosniens Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Donnerstag im Happel-Stadion gegen Österreich auf Goalie Asmir Begovic (Bournemouth/Daumenverletzung) und Flügelspieler Goran Zakaric (Partizan Belgrad/Schulterverletzung) verzichten. Teamchef Robert Prosinecki, der seine Auswahl seit Montag in Wien auf die Partie vorbereitet, nominierte Tormann Kenan Piric (Maribor) nach.

Zentrumsspieler Gojko Cimirot (Standard Lüttich) ist wegen Achillessehnenproblemen fraglich.

Schotte Dallas leitet Österreich - Bosnien

Der Schotte Andrew Dallas leitet das Nations-League-Spiel zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina. Der 35-Jährige pfiff am 23. November 2017 den 3:0-Heimsieg von Red Bull Salzburg über Vitoria Guimares in der Europa-League-Gruppenphase.