Marcel Sabitzer © GEPA pictures

Nach Florian Grillitsch die nächste verletzungsbedingte Absage: Marcel Sabitzer kann an den beiden wichtigen Nations-League-Partien gegen Bosnien und Nordirland nicht mitwirken. Sabitzer hatte sich die Blessur am Sonntag beim 3:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen zugezogen. Der 24-jährige Steirer wurde in der Schlussphase ausgewechselt und sollte laut ÖFB-Angaben noch am Montag genauer untersucht werden. Sabitzer hat in 33 Länderspielen bisher fünf Tore erzielt. Von den vergangenen 15 ÖFB-Partien hat Österreichs Fußballer des Jahres 2017 aber neun wegen diverser Verletzungen verpasst.

Durch die (neuerliche) Absage Sabitzers kommt LASK-Offensivspieler Thomas Goiginger zu seiner ersten Einberufung in das A-Nationalteam Österreichs. "Ich erwarte mir viele neue Eindrücke und bin sehr stolz darauf, es nun ins Nationalteam geschafft zu haben", wurde der Offensivspieler am Montag in einer LASK-Aussendung zitiert.

Stefan Ilsanker und Konrad Laimer sind erst heute angereist, bekamen nach dem Spiel gegen Leverkusen nicht die Erlaubnis noch am Sonntag zum Nationalteam zu reisen.

Legionärsübersicht: So spielten die ÖFB-Legionäre vor den wichtigen Nationalspielen Heinz Lindner (Grasshopper Club Zürich) stand beim 3:2-Auswärtssieg gegen Xamax im Tor. Die Zürcher gaben damit die Rote Laterne ab und sind Vorletzter. APA/AFP David Alaba (FC Bayern München) spielte beim 2:3 in Dortmund durch. Sein Club liegt als Fünfter schon sieben Punkte hinter dem führenden BVB. APA/AFP Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen) saß beim 0:3 in Leipzig auf der Bank. Der Wiener kam in 11 der 17 Saisonpartien beim Werks-Club zum Einsatz, abwechselnd als Innenverteidiger und im zentralen Mittelfeld. APA/AFP Martin Hinteregger (FC Augsburg) spielte beim 1:2 auswärts gegen Hoffenheim wie in jedem der 13 Saisonmatches durch. APA/AFP Kevin Wimmer (Hannover 96) saß beim 2:1-Heimsieg über Wolfsburg auf der Bank. Der Oberösterreicher absolvierte in dieser Spielzeit auf Clubebene 10 von 13 möglichen Pflichtspielen. APA/AFP Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen) war beim 0:3 in Leipzig Ersatz. In den beiden Pflichtspielen davor war der ÖFB-Kapitän allerdings mit von der Partie - es waren seine ersten Partien seit der im August erlittenen Knieverletzung. APA/AFP Stefan Ilsanker (RB Leipzig) spielte beim Heim-3:0 gegen Schalke im zentralen Mittelfeld durch und absolvierte damit sein 20. Bewerbsmatch in dieser Saison für den Red-Bull-Club. APA/AFP Florian Kainz (Werder Bremen) stand beim Heim-1:3 gegen Mönchengladbach nicht im Kader. Es war die vierte von elf Liga-Saisonpartien, die er versäumte. APA/AFP Konrad Laimer (RB Leipzig) wurde gegen Schalke in der 82. Minute eingewechselt und kam damit seit diesem Sommer zu seinem 15. Pflichtspiel-Einsatz auf Vereinsebene. APA/AFP Valentino Lazaro (Hertha BSC) spielte beim 1:4 in Düsseldorf durch - so wie in allen zwölf Bewerbsmatches davor. In der Liga sind die Berliner seit fünf Runden sieglos. APA/AFP Marcel Sabitzer (RB Leipzig) lieferte beim Sieg gegen Schalke den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 und wurde in der 88. Minute ausgetauscht. Seine bisherige Saisonbilanz bei den Sachsen: 19 Spiele, 3 Tore und 3 Vorlagen. APA/AFP Louis Schaub (1. FC Köln) spielte beim Heim-8:1 über Dynamo Dresden durch, schoss das 7:1 und erzielte damit sein drittes Tor in dieser Saison. Der Ex-Rapidler war in allen 15 Bewerspartien der Kölner im Einsatz, sein Club ist in der 2. deutschen Liga Tabellenzweiter und befindet sich auf Aufstiegskurs. APA/AFP Alessandro Schöpf (Schalke 04) spielte beim 0:3 in Frankfurt zum dritten Mal in Folge durch. Die "Königsblauen" rangieren in der Tabelle nur an der 14. Stelle. APA/AFP Marko Arnautovic (West Ham United) spielte beim 1:1 in Huddersfield durch. Der ÖFB-Star blieb dabei ohne Scorerpunkt und hält in dieser Saison weiterhin bei fünf Toren und einem Assist für die Londoner. APA/AFP Guido Burgstaller (Schalke 04) war bei der Niederlage in Frankfurt über die komplette Distanz im Einsatz - so wie wenige Tage davor beim 2:0 gegen Galatasaray, als ihm sein erster Champions-League-Treffer gelang. In seinen 17 Saisonmatches schoss der Kärntner aber insgesamt erst zwei Tore. APA/AFP Michael Gregoritsch (FC Augsburg) wurde beim 1:2 gegen Hoffenheim in der 77. Minute eingewechselt und gab damit sein Comeback nach überwundenen Nackenproblemen. APA/AFP 1/16