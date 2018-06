Österreich schlägt in Klagenfurt den amtierenden Weltmeister Deutschland durch Treffer von Hinteregger (53.) und Schöpf (69.) bzw. Özil (10.) mit 2:1.

Die Trainer Jogi Löw (links) und Franco Foda © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Österreichs Nationalteam hat am Samstagabend einen historischen Erfolg gefeiert. Die ÖFB-Auswahl setzte sich gegen Weltmeister Deutschland im ausverkauften Klagenfurter Wörthersee-Stadion durchaus verdient mit 2:1 (0:1) durch und gewann damit auch das fünfte Spiel unter der Leitung von Teamchef Franco Foda. Es war der insgesamt siebente Länderspiel-Triumph Österreichs nacheinander.

So eine Serie hatte Österreich bisher erst einmal hingelegt, von 1933 bis zur WM 1934 unter "Wunderteam-Coach" Hugo Meisl. Was die beiden Teamchefs zum Spiel sagen, hören Sie in der Pressekonferenz nach dem Spiel - jetzt im Livestream!

