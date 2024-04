Mit Ausnahme des Skisports ist das kleine Österreich gegen das große Deutschland wohl in jeder Sportart vor Beginn eines Duells automatisch in der Außenseiterrolle. Das ist auch heute nicht anders, wenn Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen um 20.30 Uhr in Linz auf die deutschen Kolleginnen trifft. Das Prestigeduell bildet den Auftakt der EM-Qualifikation, in der es für Österreich neben Deutschland noch gegen Polen und Island geht. Der Gruppensieger sowie der Zweite der Vierergruppe nehmen fix an der EM-Endrunde 2025 in der Schweiz teil, der Dritte kann es über das Play-off schaffen.

Erst dreimal hat es bei den Frauen das Match Österreich gegen Deutschland gegeben, jedes Mal ging die DFB-Auswahl siegreich vom Platz. „Ich denke, dass wir uns in den letzten Jahren stark entwickelt haben. Gleichzeitig wissen wir, mit welcher Präsenz das deutsche Team agiert. Es gilt, sie so gut und lange wie möglich vom eigenen Tor fernzuhalten“, sagt Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann. Gegen die Nummer fünf der Weltrangliste muss die Nummer 17 im FIFA-Ranking auf ein Duo des FC Bayern München verzichten. Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng fehlen den Österreicherinnen verletzungsbedingt. Dennoch ist ÖFB-Kapitänin Sarah Puntigam zuversichtlich: „An einem guten Tag können wir mithalten, das haben wir bei der EM 2022 gesehen.“ Mithalten alleine wird aber zu wenig sein, angesprochenes Duell im EM-Viertelfinale ging vor zwei Jahren in London mit 2:0 an die Deutschen.

Weil aber nicht nur der Gruppensieger, sondern auch der Zweite fix zur EM fährt, sind die Partien gegen Deutschland wohl nicht entscheidend. Schön wäre ein Punktgewinn aber allemal. „Wir werden aber einen Sahne-Tag benötigen“, sagt Fuhrmann.

Die Unterstützung der heimischen Fans ist den Österreicherinnen gewiss. Knapp 6500 Tickets wurden bis Donnerstagabend verkauft. „Wir wollen die Hütte zum Brennen bringen“, sagt Torfrau Manuela Zinsberger. „Wir müssen die Zweikämpfe annehmen, als wären es unsere letzten. Dass alles passen muss, wissen wir. Aber wir wollen es auch unseren Fans zeigen.“