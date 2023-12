Man möchte meinen, Norwegens Fußballerinnen hätten angesichts der tiefen Temperaturen in der Heimat (elf Grad unter Null) über den österreichischen Winter in St. Pölten (-1 Grad Celsius) nur müde lächeln können. Doch es waren die Skandinavierinnen, die zum Abschluss der Nations League gegen Österreich einen Kaltstart hingelegt hatten. Schon in der zehnten Minute jubelten nämlich die Gastgeberinnen über die Führung. Startelf-Debütantin Lilli Purtscheller brachte den Ball zur Mitte und Eileen Campbell reagierte schneller als die norwegische Defensive. Wie schon im Hinspiel sorgte die 23-Jährige für einen rot-weiß-roten Torerfolg.

Und der frühe Führungstreffer, er spielte dem Team von Trainerin Irene Fuhrmann so richtig in die Karten. Denn: Vor Spielbeginn war bereits klar, dass den Österreicherinnen ein Unentschieden gegen Norwegen zum fixen Klassenerhalt in Liga A genügen würde. Von den Gästen ging vor allem im ersten Durchgang keine nennenswerte Torgefahr aus. Auch nicht durch Ada Hegeberg. Die Rekordtorschützin der Women‘s Champions League blieb blass, wurde zur Pause genau wie Thea Bjelde und Elisabeth Terland ausgewechselt. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Norwegerinnen – natürlich – mehr.

Schiechtl machte alles klar

Aber: Die Nordeuropäerinnen schwächelten beim Abschluss. Auch vom Elfmeterpunkt: Marit Lund schoss in der 87. Minute über das Tor. Beinahe im Gegenzug machte Einwechselspielerin Katharina Schiechtl mit dem 2:0 alles klar. Daran änderte auch Norwegens Anschlusstreffer in der 94. Minute nichts mehr.

Mit dem Klassenerhalt in Liga A hat das ÖFB-Team nun die Gewissheit, auch in der EM-Qualifikation für die EM-Endrunde 2025 in der Schweiz in Liga A zu spielen. Das bringt zumindest die theoretische Chance, sich ohne Play-off für das Turnier zu qualifizieren. Aber jetzt geht es einmal in die – kurze – Winterpause.