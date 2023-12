Über eine Million Tickets wurden in der ersten Verkaufsphase für die EM-Endrunde in Deutschland bereits abgesetzt, mehr als 20 Millionen Bewerbungen sind dafür eingegangen. Nur aus Deutschland, England, Frankreich und Spanien trudelten mehr Anträge als aus Österreich ein – und das, obwohl Austragungsorte, Termine und Gegner der ÖFB-Auswahl da noch gar nicht feststanden. Das hat sich mit der Auslosung am Samstagabend geändert. Österreich wurde aus Topf 2 in eine Hammergruppe gelost, trifft in Deutschland auf Frankreich, die Niederlande und auf den Play-off-Sieger aus Pfad A, wo der Sieger aus Polen gegen Estland im Finale auf den Sieger der Partie Wales gegen Finnland trifft.

Mit Ende der Auslosung hat nun auch die zweite Verkaufsphase begonnen, bei der erneut rund eine Million Karten in den Verkauf gelangen. Fans haben nun die Möglichkeit, sich bis zum 12. Dezember um 14 Uhr auf dem Ticket-Portal der UEFA für Karten zu bewerben. Man kann sich für bis zu vier Tickets der gleichen Preiskategorie und für ein Spiel pro Tag bewerben. Bewerbungen können ganz, teilweise oder gar nicht erfolgreich sein. Das heißt: Tickets können für alle, einige oder gar keines der Spiele der Bewerbung zugeteilt werden. Sofern jedoch Tickets für ein bestimmtes Spiel zugeteilt werden, erhalten Fans in jedem Fall die volle Anzahl der beantragten Tickets. Ob des großen Andrangs entscheidet das Los, im Falle einer erfolgreichen Bewerbung wird man bis spätestens 31. Jänner informiert.

Österreich trifft zum Auftakt bei der EM-Endrunde am 17. Juni in Düsseldorf auf Frankreich, jeweils in Berlin geht es am 21. Juni zunächst gegen den Play-off-Sieger, der Ende März ermittelt wird, und am 25. Juni gegen die Niederlande. Eine dritte Verkaufsphase folgt noch kurz vor dem Turnier. Erst im Turnierverlauf für die K.o.-Runde ist auch ein ein „Last-Minute-Verkauf“ geplant.