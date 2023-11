Im Rahmen des Freundschaftsspiels zwischen Österreich und Deutschland gab der ORF bekannt, dass der öffentlich-rechtliche Sender 2026 alle 104 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko übertragen wird. Man sei demnach in Österreich offizieller Broadcaster und habe das Übertragungsrecht an allen Spielen.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sagte in der Vorberichterstattung. „Es freut mich nicht nur als Fußballfan, dass der ORF in Österreich alle 104 Spiele übertragen wird.“ Man hoffe vonseiten des ORF nun auch, dass sich das Nationalteam auch für die WM-Endrunde 2026 qualifiziert.