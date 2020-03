Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖFB-Präsident Leo Windtner © APA/HERBERT PFARRHOFER

Angesichts der immer dramatischeren Entwicklungen und der Ankündigungen im Parlament am Sonntagvormittag wird der Fußballbetrieb in ganz Österreich umgehend stillgelegt. Der ÖFB verfügte einen sofortigen Trainingsstopp für alle Fußballvereine in Österreich. Die Maßnahme erfolge in Abstimmung mit der Bundesliga und allen Landesverbänden.

„Der Fußball ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten, damit wir alle gemeinsam diese Krise meistern. Wir appellieren an alle Österreicherinnen und Österreicher, den Maßnahmen der Bundesregierung Folge zu leisten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Beschränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Bleiben Sie zu Hause, wenn es möglich ist!", erklärte ÖFB-Präsident Leo Windtner via Aussendung des Fußballbundes.

⚠️ UPDATE zu #COVID19 ⚠️



In Anbetracht der aktuellen dramatischen Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 ist ab sofort der komplette Trainingsbetrieb – sofern dies nicht ohnedies bereits erfolgt ist – in ganz Österreich einzustellen.



↙️⬇️ Mehr ⬇️↘️https://t.co/Gy7pxqE1qz — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 15, 2020

Vizekanzler Werner Kogler hatte am Vormittag im Parlament für den Fall von Zuwiderhandlungen gegen die vereinsmäßige Sportausübung mit einem Förderungsstopp gedroht.

Abgesagt wurden mittlerweile auch die Klubkonferenzen der beiden höchsten Ligen. Man will da vor allem die Richtungsentscheidung des Europäischen Verbandes (UEFA) abwarten. Die UEFA berät am Dienstag über das weitere Vorgehen und eine mögliche Verschiebung der EM im Sommer (12. Juni bis 12. Juli). Am Mittwochnachmittag folgt eine Infoveranstaltung der Bundesliga, in der die Vereine per Videokonferenz über mögliche Szenarien informiert werden sollen.

In der Bundesliga ist der Grunddurchgang nach 22 Runden abgeschlossen. Die je zehn entscheidenden Runden in Meister- und Qualifikationsgruppe sind aber noch ausständig. Ausständig sind auch noch viele andere Meisterschaftsspiele in anderen Sportarten, die ebenfalls mit der "Zwangspause" leben müssen. Sport Austria forderte als Interessensvertretung des organisierten Sports in Österreich am Sonntag alle Mitglieder auf, den Vereinsbetrieb gänzlich einzustellen.