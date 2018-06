Facebook

Sigi Rasswalder © GEPA pictures

Am Tag nach der Bestellung von Markus Schopp zum Chef-Trainer und dem Transfer von Tobias Kainz von der Ober- in die Oststeiermark ist Hartberg die nächste wichtige Personalentscheidung gelungen. Es handelt sich dabei um keinen Neuzugang, sondern um eine Vertragsverlängerung. Kapitän Sigi Rasswalder bleibt den Oststeirern erhalten.

"Ich gehe in meine 7. Saison mit dem TSV. Was in dieser Zeit passiert ist, war einfach unglaublich, Abstieg in die Regionalliga, Meister und Wiederaufstieg in die Erste Liga und jetzt die Krönung mit der Bundesliga. Ich fühle mich pudelwohl und freue mich auf das geile Kapitel Bundesliga", sagt Rasswalder in einer Vereinsaussendung.

Der 31-jährige Linksverteidiger spielte vor seinem Engagement bei Hartberg bei DSV Leoben, LASK, Horn und Austria Klagenfurt. Mit dem LASK war Rasswalder auch in der Bundesliga im Einsatz und ist einer von wenigen im Hartberger Kader, die auf Partien in der höchsten Spielklasse verweisen können.