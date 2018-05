Facebook

© GEPA pictures

In erster und zweiter Instanz wurde Hartberg die Lizenz für die höchste Spielklasse verwehrt. Sportlich hatten die Oststeirer mit dem Vizemeistertitel den Aufstieg geschafft. Und auch auf dem grünen Tisch wollten sich die Hartberger mit dem "doppelten Nein" des Senat 5 - der ist für die Lizenzvergabe zuständig - nicht zufrieden geben und ging vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht.

Das konnte am Montag, wie eigentlich angekündigt, nicht entscheiden - das Zögern wurde positiv für Hartberg interpretiert. Zurecht - die Hartberger haben die Zusage für die höchste Spielklasse erhalten und spielen ab Juli das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Bundesliga. Möglich gemacht wurde das durch eine Garantie des Landes Steiermark, im Falle des Stadionumbaus 600.000 Euro zu übernehmen.

Eigenartig mutet der späte Zeitpunkt der Lizenzvergabe an, weil durch die Lizenzerteilung St. Pölten und Wiener Neustadt sich plötzlich in einer Relegation den zwölften Bundesliga-Platz ausspielen. Und das Hinspiel dieser Relegation ist bereits am Donnerstag.

Das Ständige Neutrale Schiedsgericht hat der Klage von TSV Hartberg stattgegeben: Die Hartberger erhalten die Lizenz und steigen in die #TipicoBL auf. Die Relegation zwischen @WRN und @SKN findet am 31. Mai um 18:30 bzw. am 3. Juni um 15:30 Uhr statt. Weitere Infos in Kürze. — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 29. Mai 2018

Bundesliga-Vorstand Reinhard Herovits sagt über das Urteil: „Wir sind überrascht, dass das Ständige Neutrale Schiedsgericht entgegen bisheriger vergleichbarer Fällen auch durch die Berücksichtigung zusätzlicher Erklärungen durch den Klub an ders als die bundesligainternen Gremien entschieden hat. Wir warten die genauen Inhalte des schriftlichen Urteils ab und werden dann mit den Klubs notwendige Bestimmungsänderungen evaluieren.“

