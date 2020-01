Facebook

Loidl, Semlic und Frieszl (von links) erwarten drei Testkandidaten © Summerer

Am Freitag (16 Uhr) startet der SV Lafnitz auf dem Kunstrasenplatz in Rohrbach in die Saisonvorbereitung. Mit dabei ist neben Neo-Trainer Philipp Semlic auch Neuzugang Matthias Puschl. Der 23-jährige Grazer kommt von Altach, hat dort im Herbst drei Bundesliga-Partien absolviert. "Wir wollten Matthias schon länger zu uns holen", sagt Lafnitz-Sportmanager Erwin Frieszl. "Voriges Jahr haben wir es schon probiert. Aber dann wollte er in die Bundesliga gehen. Jetzt hat es aber geklappt."