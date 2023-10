Und schon wieder Spitzenspiel! Nachdem der GAK in der Vorwoche mit einem 3:1 bei Aufstiegsaspirant St. Pölten die Tabellenführung einzementiert hat, kommt heute (14.30 Uhr, laola1.at live) mit Schwarz-Weiß Bregenz die Überraschungsmannschaft der bisherigen Zweitliga-Saison in die mit neuem Rasen ausgestattete Merkur-Arena. Für die Rotjacken bedeutet dies erneut das Duell Erster gegen Zweiter – und auch, dass die Athletiker mit einem vollen Erfolg einen satten Vorsprung von acht Punkten auf die ersten Verfolger mit in die Länderspielpause nehmen könnten. „Das wäre ein brutales Statement“, weiß auch Daniel Maderner. Der Stürmer wird als bester Neuzugang der Liga gehandelt, hat bislang auf ganzer Linie überzeugt und hat vor dem zehnten Spieltag die Torschützenliste mit sechs Treffern angeführt.