Beim Topspiel der 25. Runde in der 2. Liga zwischen dem GAK und BW Linz ist es am Freitagabend nach einer halben Stunde beim Stand von 2:0 für die Auswärtsmannschaft zu einer Spielunterbrechung gekommen. Nachdem auch nach Aufforderung zur Unterlassung von Stadionsprecher Mathias Pascottini weiterhin Böller aus dem Linzer Auswärtsblock auf das Feld flogen, schickte Schiedsrichter Arnes Talic die beiden Mannschaften für gut fünf Minuten in die Kabine.

Schon in der Anfangsphase des Spiels haben ein paar wenige Böller vor dem Fanblock der Rotjacken Aufmerksamkeit erregt, die zahlreichen Knaller aus dem Auswärtsblock waren Talic dann zu viel. Die Linzer sind zuvor durch einen Elfmeter durch Michael Brandner (13.) und Ronivaldo (27.) in Führung gegangen, kein Wunder, dass BW-Trainer Gerald Scheiblehner mit wenig Verständnis auf die Böllerwürfe der eigenen Fans reagiert hat. Das Spiel wurd nach der kurzen Unterbrechung wieder fortgesetzt (hier geht's zum Liveticker).