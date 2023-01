Bevor der GAK am Montag das schon traditionelle einwöchige Trainingslager in Loipersdorf antritt, steht heute (16 Uhr) noch ein Test in und gegen Fürstenfeld an. Dabei soll auch der isländische Testspieler Arni Vilhjalmsson sein Können beweisen. Der 28-jährige Stürmer hat in den vergangenen beiden Tagen bei den Rotjacken mittrainiert und wäre - da vereinslos - ablösefrei zu haben. Zuletzt hatte er sich bei Juventus II fit gehalten, wo er mit seiner Frau und Fußballerin Sara Björk, die im Sommer bei Juve unterschrieben hatte, und seinem einjährigen Sohn wohnt.