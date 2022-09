Rapid II, Sturm II, Young Violets - auf den GAK wartet in den nächsten Wochen ein Hauch Bundesliga. Den Anfang machen die jungen Rapidler (14.30 Uhr, laola1.at live). Auf die Rotjacken, die vor der 9. Runde in der 2. Liga das zweittorgefährlichste Team in der Liga waren (16 Tore) wartet die Mannschaft mit der schlechtesten Defensive (22 Gegentreffer). „Wenn man die tolle Atmosphäre in Hütteldorf anschaut, denkt man sich schon, dass es cool wäre, da auch bald einmal gegen die Erste von Rapid zu spielen", sagt Markus Rusek, der einer der wenigen Kaderspieler beim GAK ist, der schon einmal in der Bundesliga, damals mit der Admira, gegen die "Einsergarnituren" von Rapid, Sturm und der Wiener Austria gespielt hat.