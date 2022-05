Vor zehn Jahren hat Andrea Ohersthaller die GAK Juniors ins Leben gerufen, nun gab sie die Gesamtleitung ab und legte ihr Amt als Obfrau zurück. Der Auslöser: Bei der Generalversammlung des GAK am 28. April wurde beschlossen, künftig keine eigenen gewählten Vereinsvorstände mehr zuzulassen – eine Statutenänderung, die insbesondere die Führung des eigenständigen Vereins Juniors betraf, die in einem eigenen Wahlgang zu wählen war. Nachdem der Vorstand die Mitglieder davor darum gebeten hatte, enthielt sich die Mehrheit bei der Wahl oder sprach sich gegen die Wiederwahl des Sub-Vorstandes aus. Diese Änderung soll dem GAK in Hinblick auf die Entstehung einer Akademie eine leichtere Organisation ermöglichen – der GAK hat nun die volle Handlungsfähigkeit.