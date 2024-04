Rene Ziesler: „Wir stehen allesamt hinter unserem Trainer“

Interview. Der GAK steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Obmann Rene Ziesler spricht über laufende Planungen für die kommende Saison, wieso ihn Kritik am Trainer kaltlässt und ob die GAK-Fans in der Merkur-Arena auf die „Nord“ siedeln müssen.