Rund 8000 Zuschauer werden heute (14.30 Uhr, ORF Sport+ live) in der Merkur-Arena erwartet, wenn Tabellenführer GAK den Zweiten DSV Leoben zum Spitzenspiel der 2. Liga empfängt. Der Löwenanteil davon will die Rotjacken zum Sieg im Steirerduell brüllen, zum nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg. „In jedem Zweitliga-Spiel mit vielen Zuschauern sind wir dabei – das ist die Belohnung für die Entwicklung, die der GAK genommen hat“, sagt Trainer Gernot Messner.