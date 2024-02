Just gegen den heutigen (14.30 Uhr, laola1.at live) Gegner Amstetten erzielte Lenn Jastremski am vorletzten Spieltag der vergangenen Zweitligasaison sein letztes Tor für den GAK. Nach einem halben Jahr bei Ulm in Deutschlands dritthöchster Spielklasse ist der 23-Jährige wieder zurück bei den Rotjacken. Nach der Meniskusverletzung von Top-Torjäger Daniel Maderner in der Vorbereitung reagierte Sportdirektor Dieter Elsneg blitzschnell und holte den Deutschen abermals leihweise von seinem Stammverein Bayern München zurück an die Mur – Kaufoption im Sommer inklusive.