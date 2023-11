Zwei Spieltage stehen im Jahr 2023 noch an in der 2. Liga, die Winterkrone hat sich der GAK als überlegener Tabellenführer dabei schon vorzeitig aufgesetzt. Heute (20.30 Uhr, ORF Sport+ & laola1.at live) beschließen die Grazer, die zugleich auch schon als Herbstmeister feststehen, mit einem Steirer-Duell die Hinrunde. Dabei müssen die Athletiker zu den formstarken Kapfenbergern in den Falkenhorst. Die Obersteirer haben seit dem fünften Spieltag nur drei Punkte weniger geholt als die Hauptstädter und sind – anders als der GAK, der sich vor zwei Wochen dem FAC mit 1:3 beugen musste – schon sieben Liga-Spiele (vier Siege, drei Unentschieden) in Folge ungeschlagen.