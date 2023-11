Der perfekte Herbst in der Heimat, er ist für den GAK zum Greifen nahe. In allen bisherigen sechs Ligaspielen vor eigenem Publikum sind die Rotjacken als Sieger vom Platz gegangen – und haben dabei keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen müssen. Rechnet man die letzten beiden Heimspiele der vergangenen Spielzeit mit ein (2:0 gegen Rapid II, 3:0 gegen Amstetten), läuft diese imposante Serie nun schon seit acht Partien. Mit einem Zu-Null-Sieg bei der heutigen Matinee gegen den FAC (10.30 Uhr, ORF Sport+ live) könnte der Tabellenführer auch das siebente Heimspiel in der Hinrunde der 2. Liga makellos gestalten. „Diese Serie im Rücken gibt uns natürlich Selbstvertrauen“, sagt Torhüter Jakob Meierhofer, der sich in dieser Saison bislang zu Hause mit einer blitzblanken Weißen Weste schmückt. „Wir wissen, dass es richtig schwer ist, uns ein Tor zu schießen.“