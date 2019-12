Das 1:4 bei den Young Violets in Wien war die erste Saisonniederlage der Klagenfurter Austria in der 2. Liga. 2019 war dennoch ein tolles Jahr für die Waidmannsdorfer, die in Wien mit dem Schiedsrichter haderten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Micheu bilanziert stolz © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Das 1:4 bei Nachzügler Young Violets in Wien kann als Warnschuss aber auch als verdiente erste Saisonniederlage unmittelbar vor der Winterpause gesehen werden. Das stritt man bei der Austria Klagenfurt auch gar nicht ab. "Die Wiener können guten Fußball spielen und haben das diesmal gegen uns toll gemacht. Bei uns war schon in den letzten Runden etwas die Luft draußen, die Winterpause kommt also zum rechten Zeitpunkt", gab Philipp Hütter zu. Großer Ärger über Schiedsrichter Stefan Ebner herrschte dennoch. "Das 0:1 war ein Abseitstreffer und vor dem 1:2 wurde Hütter gefoult", war Trainer Robert Micheu nicht gerade begeistert. Hütter ergänzte: "Der zweite Gegentreffer war der Knackpunkt. Der Schiedsrichter hat mir danach sogar noch am Feld bestätigt, dass er da eine Fehlentscheidung getroffen hat. Danach sind wir halt in Konter gelaufen und haben verloren."