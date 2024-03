Vier Siege hatte der GAK zum Start in die laufende Zweitliga-Saison eingefahren – dann kam das Gastspiel bei Lafnitz und der Ergebnisschock: Die Oststeirer schickten den Tabellenführer mit einer – etwas zu hoch ausgefallenen – 1:4-Packung zurück nach Graz. Doch die in dieser Spielzeit so gefestigt wirkenden Rotjacken ließen sich davon nicht beirren, legten weitere fünf Siege en suite drauf und führen die Tabelle heute nach 19 Spieltagen überlegen an. Nur der FAC schaffte es am 14. Spieltag (1:3) in dieser Saison bislang, dem GAK eine Niederlage zuzufügen. „Ich habe damals schon gesagt, ich verliere lieber ein Spiel mit vier Gegentoren als vier Spiele knapp“, sagt GAK-Chefcoach Gernot Messner, der die Niederlage von damals im Vorfeld des heutigen Steirer-Duells in Liebenau (18.10 Uhr, ORF Sport+ Konferenz live) „nicht thematisiert“ hat. „Lafnitz hat einen neuen Trainer, neue Spieler, eine komplett neue Abwehr – auch wenn ihre Spielanlage ähnlich ist wie im Herbst.“