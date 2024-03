Der drittplatzierte DSV Leoben will heute gegen den Vierten Ried (20.30 Uhr, ORF Sport+ live) seinen unfassbaren Erfolgslauf in der 2. Liga weiter ausbauen – seit 22. September sind die Donawitzer ungeschlagen. In der Formtabelle der letzten fünf Spiele liegen die Obersteirer unangetastet an der Spitze: 15 Punkte, 16:0 Tore. Winter-Neuzugang Cheikhou Dieng muss mit einer Rot-Sperre zuschauen.

Bei Lafnitz hat sich das Auf und Ab aus dem Herbst mit Niederlage und Sieg zum Auftakt ins Frühjahr weitergezogen. „Aber wir sind in beiden Spielen gefestigter aufgetreten, das wollen wir fortsetzen“, sagt Trainer Robert Weinstabl. „Als ich im September zum Verein gekommen bin, war noch jeder Spieler in der Findungsphase. Wir haben Schritt für Schritt versucht, Struktur reinzubringen. Talente zu entwickeln steht bei uns immer vor Resultaten, aber es bringen dir auch 20 Talente nichts, wenn du keine Resultate bringst.“ Heute gastiert der Tabellenzweite FAC in Lafnitz (18.10 Uhr, ORF Sport+ Konferenz live).

Kapfenberg durchschreitet aktuell eine schwierige Phase. „Ein Punkt aus zwei Spielen ist zu wenig“, sagt KSV-Boss Erwin Fuchs. Er weiß aber um die Probleme der Mannschaft. Was er nicht versteht: Warum der KSV von der Landespolitik so stiefmütterlich behandelt wird. „Ich freue mich über die Initiative in Graz. Aber es gibt auch in Kapfenberg einen Verein, der eine geeignete Infrastruktur braucht. Ich denke, irgendwo in Gratkorn steht eine Betonmauer, die für einige Politiker nicht zu überwinden ist“, sagt Fuchs. Bei Kapfenberg werden über 400 Jugendspieler ausgebildet, diese benötigen geeignete Plätze. Viele in Kapfenberg ausgebildete Spieler haben mittlerweile andere Vereine gefunden. Dies macht aktuell Trainer Abdulah Ibrakovic zu schaffen. „Es wäre schön, wenn der eine oder andere Spieler länger bleiben würde, dann würde es besser laufen“, sagt der Coach. Heute in St. Pölten (18.10 Uhr, ORF Sport+ Konferenz live) fehlt zudem Meletios Miskovic gelbgesperrt.