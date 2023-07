Schon lange wurde heiß darüber diskutiert, nun scheint der Transfer von Emanuel Emegha fix zu sein. Der 20-Jährige wechselt zu Racing Straßburg in die Ligue 1. Wie das französische Medium "L'Equipe" berichtet, soll der Stürmer am Freitagabend offiziell vorgestellt werden und sich bereits in Frankreich befinden. Bei Racing steht seit kurzem Patrick Vieira als Cheftrainer an der Seitenlinie. Straßburg, das in der abgelaufenen Saison spät den Klassenverbleib in der Ligue 1 gesichert hatte, war schon davor in den Schlagzeilen gewesen, als bekannt wurde, dass mit Todd Boehly der Eigentümer von Chelsea als Großaktionär einsteigt.

Die Ablösesumme beläuft sich laut "L'Equipe" auf zwölf Millionen Euro, die Sturm von Straßburg kassiert. In seiner Zeit bei den Grazern erzielte Emegha in 36 Spielen zehn Tore und steuerte fünf Assists bei.

Schon Anfang der Woche sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker zur Kleinen Zeitung, dass ein Wechsel noch in dieser Woche bevorstehen könnte. "Die Gespräche mit einem Verein sind schon sehr weit fortgeschritten. Es gibt aber noch einige Details zu klären." Diese dürften nun endgültig geklärt sein.

Sturm hatte sich im Angriff im Sommer mit dem Polen Szymon Wlodarczyk verstärkt. Bei einem Wechsel von Emegha will Österreichs Cupsieger auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden.