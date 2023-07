Die Willkommenskultur war und ist beim SK Sturm immer eine sehr herzliche. Alle Spieler werden von der schwarz-weißen Familie mit offenen Armen aufgenommen. Das zeigte auch die Geste von Emanuel Emegha, als er – selbst noch kein Routinier bei den Grazern – Neuerwerbung Szymon Wlodarczyk herzte, nachdem sich dieser mit einem Lied aus seiner Heimat Polen offiziell bei seinen neuen Kollegen vorgestellt hatte. Wie lange Wlodarczyk und Emegha gemeinsam beim SK Sturm zusammenspielen werden, ist unklar. Mehrere europäische Klubs sind längst auf Emegha aufmerksam geworden, wollen den Stürmer ob seiner Qualitäten verpflichten.

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker bestätigt großes Interesse diverser Vereinen für den Niederländer und erzählt von Gesprächen, „die in die richtige Richtung gehen“. Es liegen auch offizielle Angebote für den Stürmer vor. „Wir werden gemeinsam mit dem Spieler eine gute Lösung suchen. Stand jetzt ist er aber noch Spieler von Sturm Graz. Wir werden, sofern das Angebot stimmt, und der Spieler es möchte, einen Wechsel akzeptieren“, sagt Schicker.

Dynamik am Transfermarkt

Bei anderen Sturmspielern wie Jusuf Gazibegovic, Amadou Dante, David Schnegg oder Alexander Prass reißen die Gerüchte nicht ab. Gazibegovic und Schnegg werden immer wieder mit Klubs aus Deutschland in Verbindung gebracht. „Das muss man derzeit in die Kategorie Gerüchte einordnen“, sagt Schicker. Er geht aber davon aus, dass der Transfermarkt noch ordentlich an Dynamik zunehmen wird. Und dass einige Sturm-Spieler begehrt sind, sei nach drei erfolgreichen Jahren verständlich.

Klar ist, dass noch ein rechter Verteidiger geholt wird. Sollte Gazibegovic wirklich den Verein verlassen, „dann werden wir zwei Spieler holen“, sagt Schicker und betont: „Wir haben jetzt Mitte Juli und werden sicher nichts überstürzen. Wir wollen einen Spieler erwischen, der zu uns passt.“

Vesel Demaku passt grundsätzlich zu Sturm. Schicker: „Er hat auch richtig gut trainiert.“ Sollte es aber Interesse geben, werde man ihn verleihen oder gar transferieren. Wie umfangreich auch immer umgebaut wird, Stefan Hierländer bleibt auch das sechste Jahr in Folge Kapitän und wird die Sturm-Mannschaft auch im heutigen Testspiel (Merkur-Arena, 19 Uhr) gegen Galatasaray Istanbul auf das Feld führen.

Spielerrat bleibt gleich

Und auch bezüglich des Mannschaftsrates besteht Kontinuität. Mit Hierländer, Jon Gorenc Stankovic, Jakob Jantscher, Otar Kiteishvili und Gregory Wüthrich umfasst das Gremium fünf Spieler. Nach seinem Abgang zum LASK weggefallen ist Torhüter Jörg Siebenhandl.