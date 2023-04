Rapid würde das Cupfinale gegen Sturm Graz am 30. April wohl gerne in der Heimat austragen. Sportchef Markus Katzer sprach sich bei "Sky" für eine Verlegung des Spiels von Klagenfurt nach Wien aus. "Weil es von der Anreise her mehrere Möglichkeiten gibt, wo und wie sich die Fans treffen können", meinte Geschäftsführer Markus Katzer bei "Sky". Wohl nicht ganz uneingennützig, da Mannschaft und Anhang es natürlich wesentlich kürzer hätten, Sturm weiter als nach Klagenfurt. "Es wäre vernünftig, darüber zu reden und die Verlegung wohl auch vernünftig. Aber ich habe das nicht zu entscheiden", fügte Katzer an.