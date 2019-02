Facebook

© GEPA pictures

Wieder einmal wurde Goliath von David geschlagen. Dieses Mal von Trainer David Preiß und seinem GAK. Die Athletiker zogen in einem hochdramatischen Spiel gegen die Wiener Austria in das Halbfinale des ÖFB-Cups ein. Vier Minuten vor Ende fixierte Luka Kiric mit seinem 2:1 gegen den dezimierten Favoriten die absolute Sensation und sorgte für einen Glanzpunkt in der Vereinsgeschichte. Den Abend, an dem die Amateure die Millionen-Truppe geschlagen haben, wird wohl keiner vergessen. „Man sieht, was im Fußball möglich ist, wenn der Teamgeist da ist und im Verein alle an einem Strang ziehen“, sagte Preiß. Er hatte die Spieler auf die Kulisse in Liebenau vorbereitet, ihnen gesagt, „dass sie das in eine positive Energie umwandeln und es genießen sollen. Und das haben sie getan.“

