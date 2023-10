Die Polizei in der Steiermark rüstet sich für das kommende ÖFB-Cup-Spiel GAK gegen Sturm: Wegen der erwarteten Fan-Märsche und einem zeitgleich startenden Konzert von Sido in der Grazer Stadthalle wird es wohl Donnerstagabend zu massiven Verkehrsbehinderungen in der Grazer Innenstadt und rund um das Stadion kommen, warnte Einsatzkommandant Willibald Gutschi.

Spielbeginn ist am Donnerstag um 20.30 Uhr in der Grazer Merkur Arena. Bereits Stunden davor werden sich die Fans beider Mannschaften im Umfeld des Stadions treffen. Die Sturm-Anhänger wollen ihren Marsch um 17.00 Uhr in der altehrwürdigen Gruabn starten, die Fans der roten Teufel planen eine Art Fan-Meile bei der Einfahrt ins Stadion in der Liebenauer Hauptstraße. Die Einsatzkräfte wollen ein Aufeinandertreffen der beiden Gruppierungen verhindern. Männer und Frauen im mittleren dreistelligen Bereich werden daher im Einsatz sein.

Erste Behinderungen für den Individualverkehr sind ab etwa 16.30 Uhr zu erwarten. Die Polizei hofft, die Wege für den öffentlichen Verkehr freihalten zu können. Besonders die Straßenbahnlinie 4 ist für das Vorankommen im Stadionbereich entscheidend. Da um 20.00 Uhr auch das Sido-Konzert beginnt und viele Besucherinnen und Besucher öffentlich zur Stadthalle fahren, werden die etwa 7.000 Konzertgäste großteils die Straßenbahn benutzen wollen. Die Polizei schließt aber nicht aus, dass es auch für die Bim zu Einschränkungen kommen kann. Daher sei eine frühe Anfahrt zum Konzert empfohlen. Zum Stadion in Liebenau werden etwa 15.000 Fußball-Fans pilgern, denn das Spiel ist ausverkauft.