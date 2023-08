Der 21-jährige Nigerianer kam vor drei Jahren vom SC Collins Edwin zum FC Red Bull Salzburg und wurde in seiner ersten Saison an den TSV Hartberg verliehen. Für die Oststeirer absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 18 Spiele. In der Saison 2021/22 war der Rechtsfuß hauptsächlich für den FC Liefering im Einsatz und brachte es dort auf 16 Spiele – zusätzlich kam er zu fünf Kurzeinsätzen in Champions League, ÖFB-Cup und Liga für den FC Red Bull Salzburg. Die vergangene Spielzeit verpasste der Nachwuchsnationalspieler auf Grund eines Schien- und Wadenbeinbruchs zur Gänze.

"Samson bringt mit seiner Lauf- und Zweikampfstärke sowie seiner Aggressivität alles mit, was es für die Position im defensiven Mittelfeld braucht" sagt Trainer Manfred Schmid. "Daher bin ich sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten, und freue mich darauf mit ihm zu arbeiten.“

Samson Tijani freut sich auf das Wolfsrudel: "Ich bin froh die Möglichkeit zu bekommen in der kommenden Saison beim Wolfsberger AC Spielpraxis zu sammeln und möchte mit der Mannschaft ein erfolgreiches Jahr haben.“