Verabschiedet sich Michael Sollbauer nach Barnsley? Die Entscheidung wird demnächst fallen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Keine sieben Tage ist es her, da versicherte der Ex-WAC- und nunmehrige Barnsley-Trainer Gerhard Struber: „Michael Sollbauer ist für uns kein Thema.“ Jetzt ist alles anders. „Wir sind in Gesprächen“, verrät Struber, der den 29-Jährigen also doch auf die Insel in die zweite englische Liga holen will.“