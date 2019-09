Facebook

© GEPA pictures

In ganz Fußball-Wolfsberg beherrschte ein Thema die vergangenen Tage: die Rückkehr des jetzigen Austria-Wien-Trainers Christian Ilzer an seine alte Wirkungsstätte. Die Mannschaft selbst interessiert das wenig. Vielmehr machten sich Kapitän Michael Sollbauer und Co. Gedanken, wie man heute die Austria schlagen kann. „Unser Trainer hat uns sehr gut vorbereitet. Wir haben den Gegner genau analysiert.“