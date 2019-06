Struber im Interview"Die Jungen müssen richtig liefern und Opfer bringen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WAC-Coach Gerhard Struber © GEPA pictures

Herr Struber, Sie hatten vermutlich schon zwei sehr intensive Wochen hinter Ihnen. Was hat sich getan?

GERHARD STRUBER: Für mich war es enorm wichtig, alles in so eine Richtung zu bekommen, wie ich es derzeit vorfinde. Dabei hat mich der WAC-Präsident enorm unterstützt. Es war bisher eben schon sehr intensiv, doch jetzt muss ich die Mannschaft in eine Richtung bewegen und natürlich darauf schauen, dass wir uns noch in der Offensive gut aufstellen. Da sind wir dran und vielleicht können wir diese Woche noch eine Neuverpflichtung bekanntgeben. Ich kann dazu sagen, dass es südländisch daherweht.