Zum insgesamt dritten Mal innerhalb von nur zwei Jahren wechselt Donis Avdijaj nach Hartberg. Ende August 2021 kam der Deutsch-Kosovare erstmals in die Oststeiermark, verließ den TSV dann eine starke Saison darauf in Richtung Zürich. Bei den Schweizern wurde Avdijaj aber nie glücklich, weshalb es im Frühjahr dieses Jahres wieder per Leihe zurück nach Hartberg ging.

Nun kehrt der Offensivmann wieder fix zurück nach Hartberg, unterschreibt bei der Mannschaft von Trainer Markus Schopp einen Vertrag bis 2025. Wie gut es ihm in der Steiermark gefällt, zeigen seine Statistiken. In 38 Spielen für Hartberg traf Avdijaj zwölf Mal und steuerte dabei auch sieben Assists bei. "Ich freue mich, wieder in vertrauter sportlicher Umgebung zu sein. Den Ausschlag für meine Rückkehr nach Hartberg hat gegeben, dass sich Markus Schopp und Christian Gratzei sehr um mich bemüht haben", wird Avdijaj in der Aussendung zitiert.

Für sein drittes Engagement beim TSV hat er viel vor. "Wie auch schon in den 18 Monaten zuvor werde ich wieder alles geben, um dem Verein sportlich zu helfen. Und was spricht eigentlich dagegen, im Frühjahr an der Meisterrunde teilzunehmen? Die Mannschaft wird alles dafür tun und die Unterstützung der treuen Fans wird uns dabei helfen. Und wo hier in Hartberg das gegnerische Tor steht, weiß ich auch noch."

Auch Trainer Schopp freute sich über den Neuzugang: "Er gibt uns auf und abseits des Platzes etwas, das wir so noch nicht haben. Außerdem kann er aus ganz wenig sehr viel machen, ist flexibel einsetzbar, auf dem Flügel, der Zehn oder ganz vorne, was genau unserer Spielidee entspricht." Ähnliche Worte fand Obmann Erich Korherr: "Donis wieder in Hartberg zu haben, tut sehr gut. Er gibt uns extrem viel. Seine Spielfreude, sein Einsatz, seine Motivation, seine Leidenschaft am Platz und in der Kabine sind genau das, was uns noch fehlt." Das Duo Schopp und Korherr darf sich dabei auch aus finanzieller Sicht auf die Schulter klopfen. 2022 verkaufte man Avdijaj für eine sechsstellige Summe in die Schweiz. Nun holten die Oststeirer den Allrounder für einen Bruchteil dessen zurück nach Hartberg.