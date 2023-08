Lange wurde darüber gemunkelt, nun ist es fix: Donis Avdijaj kehrt nach Hartberg zurück und unterschreibt in der Oststeiermark einen Vertrag bis Sommer 2025. Zuletzt kam der Deutsche beim FC Zürich nicht mehr zum Zug.

Der 27-Jährige wechselte in der Vorsaison in die Schweiz, nun ist er fix zurück in Hartberg. Insgesamt lief er bereits 38-mal für den TSV auf und steuerte dabei zwölf Tore bei.

"Ich freue mich, wieder in vertrauter sportlicher Umgebung zu sein. Den Ausschlag für meine Rückkehr nach Hartberg hat gegeben, dass sich Markus Schopp und Christian Gratzei sehr um mich bemüht haben", sagte Avdijaj und fügte an: "Wie auch schon in den 18 Monaten zuvor werde ich wieder alles geben, um dem Verein sportlich zu helfen. Und was spricht eigentlich dagegen, im Frühjahr an der Meisterrunde teilzunehmen? Die Mannschaft wird alles dafür tun und die Unterstützung der treuen Fans wird uns dabei helfen. Und wo hier in Hartberg das gegnerische Tor steht, weiß ich auch noch."

Auch Trainer Schopp freute sich: "Er ist ein Spieler, der den TSV Hartberg in- und auswendig kennt, genauso, wie wir Donis kennen. Ein super Puzzleteil, das wir hier dazubekommen und uns offensiv noch flexibler macht." Ähnliche Worte fand Obmann Erich Korherr: "Donis wieder in Hartberg zu haben, tut sehr gut. Er gibt uns extrem viel. Seine Spielfreude, sein Einsatz, seine Motivation, seine Leidenschaft am Platz und in der Kabine sind genau das, was uns noch fehlt."