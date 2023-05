Es steht fest: Hartberg geht nach dem 1:0 in Altach in eine sechste Saison in der Bundesliga. Am 29. Spieltag fixierten die Oststeirer den Klassenerhalt. Zeit, zurückzublicken: Wann haben die Steirer in den bisherigen Jahren den Klassenerhalt fixiert.

25. Mai 2019, 3:1 gegen Admira

© APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Ein 3:1 gegen die Admira am letzten Spieltag bringt Hartberg eine zweite Saison in der höchsten Spielklasse. Ein Doppelpack von Dario Tadic und ein Tor von Kresimir Kovacevic bringen vor 3873 Zuschauern den Sieg.

Swete; Blauensteiner, Rotter, Huber, Rasswalder; Heil, Sittsam, Rep; Flecker, Tadic, Sanogo

1. März 2020, 1:5 gegen LASK

©

Es war wohl die kurioseste Kabinenparty der Bundesliga-Geschichte! Hartberg geht beim LASK trotz früher Führung nach einem Tor von Christian Klem 1:5 unter. Und jubelt danach, weil trotz der Niederlage die Teilnahme an der Meistergruppe - und damit verbunden auch der Klassenerhalt - feststeht.

Swete; Luckeneder, Huber, Rotter; Heil, Nimaga, Cancola, Klem; Ried, Tadic, Rep

27. April 2021, 2:1 gegen Altach

© APA/ERWIN SCHERIAU

Lukas Ried hat kurz vor Spielschluss das entscheidende Tor gegen Altach erzielt, das - ohne Publikum - den Klassenerhalt brachte. In Erinnerung bleibt der Assist von Trainer Markus Schopp. Geistesgegenwärtig warf er seinem Spieler zum Einwurf hin - dadurch kam Ried zur Chance.

Swete; Lienhart, Luckeneder, Gollner, Klem; Horvat; Flecker, Rep, Kainz, Horvath; Tadic

20. Mai 2022, 1:1 gegen Ried

© APA/ERWIN SCHERIAU

Vier Mannschaften konnten am letzten Spieltag noch absteigen. Hartberg reichte ein 1:1 gegen die SV Ried zum Klassenerhalt. Donis Avdijaj traf für die Steirer.

Sallinger; Farkas, Horvat, Gollner, Klem; Diarra, Heil, Aydin, Kainz; Tadic, Avdijaj

13. Mai 2023, 1:0 gegen Altach

© APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Ein 1:0 durch ein Tor von Mamadou Sangare sichert Hartberg in Altach drei Punkte und fixiert den Klassenerhalt.

Sallinger; Heil, Sonnleitner, Steinwender, Pfeifer; Kainz; Frieser, Sangare, Fadinger, Avdijaj; Providence