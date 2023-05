Es ist nicht überliefert, wie groß die Augen der Hartberger Spieler im Hotel Schwärzler in Bregenz waren, als Ried gegen die WSG die Führung erzielte – der VAR das Tor aber aberkannte. Die Tatsache, dass Ried gegen die WSG Tirol nicht gewonnen hat, bedeutet: Mit einem Sieg über Altach spielt Hartberg auch nächste Saison in der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Markus Schopp kann also am 29. Spieltag den Klassenerhalt fixieren. Zwei Mal ist das den Hartbergern bisher erst am 32. Spieltag gelungen, einmal am 28. (ebenfalls gegen Altach) und einmal bereits am 21. Spieltag – mit einem 1:5 beim LASK.