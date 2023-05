Ob Jürgen Heil, Thomas Rotter und Co. heute in Bregenz besser schlafen ist nicht klar. Aber: Durch das 1:1 zwischen WSG Tirol und SV Ried ist klar: Mit einem Sieg gegen Altach am Samstag, können die Hartberger den Klassenerhalt fixieren und spielen definitiv auch ein sechstes Jahr in der Bundesliga.

Das ist möglich, weil Hartberg mit einem Sieg sieben Punkte vor Ried und Altach liegt - die beiden Mannschaften bei drei verbleibenden Partien aber auch noch gegeneinander spielen. Wenn das Duell eine der beiden Mannschaften gewinnt, liegt Hartberg weiterhin sieben Punkte vor der anderen Mannschaft - bei noch sechs zu vergebenden Punkten.

Wenn Ried und Altach im direkten Duell die Punkte teilen, können beide Mannschaften auf maximal gleich viele Punkte kommen, wie der TSV Hartberg. Da hat Hartberg gegen Ried aufgrund der direkten Duelle immer die Oberhand. Drei der vier direkten Duelle der Saison haben die Steirer für sich entschieden.