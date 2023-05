Sonne, Schopp und Siegesfeier, der Hartberg-Fan fühlte sich beim 5:0 gegen die WSG Tirol wohl in die "guten alten Zeiten" zurückversetzt, in dem die Oststeirer mit mutigem Offensivfußball die Bundesliga verzauberten. Und ein Zauber wohnte auch diesem Auftritt inne, präsentierten sich die Hartberger in allen Belangen stärker als der Gegner. Schneller, gedanklich und zu Fuß, schenkte die Schopp-Truppe überforderten Gästen schon in Hälfte eins gleich vier Tore ein. Ruben Providence (6.), und ein Eigentor von Felix Bacher (9.) nach starker Avdijaj-Vorarbeit brachten eine frühe 2:0-Führung. Abermals Providence (34.) und Avdijaj per Elfmeter (39.) sorgten für eine 4:0-Pausenführung, für die sich der von Adrenalin gepackte Avdijaj vom Publikum frenetisch feiern ließ. Doch eines gab es selbst zu den besten Zeiten unter Schopp nicht: einen 5:0-Sieg, den höchsten Erfolg in der Bundesliga-Geschichte.