Der Grunddurchgang ist erledigt, nach der Länderspielpause geht es in der Qualifikationsgruppe um das nackte Überleben. "Wie jedes Jahr: Vom ersten bis zum zehnten Spieltag geht es gegen den Abstieg", sagt Hartbergs Jürgen Heil. Wie immer wäre es das Ziel, sich "so früh wie möglich aus der Affäre zu ziehen". Siege zum Auftakt helfen da – so wie in der Saison 2020/2021, als die Hartberger einer Niederlage zum Qualifikationsgruppenauftakt in Ried eine Siegesserie folgen ließ.

"Wir dürfen uns nicht deppat machen lassen", sagt Heil – angesprochen auf gute Leistungen, die eben nicht zu Siegen führen. "Wir haben mehr Selbstvertrauen als im Herbst, aber noch immer zu wenig Punkte." 30 sind in der Qualifikationsgruppe noch zu holen. "Die letzten Leistungen waren positiv", sagt Lukas Fadinger, Torschütze gegen den LASK. "Wenn wir so spielen, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben."

Und auch Hartberg-Trainer Markus Schopp blickt positiv in die kommenden Wochen. "Wir haben uns schon die letzten Wochen mit der Situation auseinandergesetzt", sagt Schopp. "Jeder, der in diesem Zirkus drinnen ist, der genießt es, mit solchen spannenden Momenten umzugehen. In solchen spannenden Momenten entstehen große Dinge. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir in der Mannschaft Charaktere haben, die mit dieser Situation gut umgehen können." Auch, weil Hartberg bereits das vierte Mal in der Qualifikationsgruppe dabei ist. "Es wird an uns liegen, vor allem am Trainerteam, diese Charaktere auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Wir müssen uns die Punkte erarbeiten, nur darum geht es. Das wird in den nächsten zwei Wochen die Hauptaufgabe sein."

Nach zwei freien Tagen am Montag und Dienstag beginnt die konkrete Vorbereitung auf den Abstiegskampf – am Freitag steht bei den Hartbergern ein Testspiel auf dem Programm.