Kurz vor dem Ende der Transferperiode schlug Hartberg noch einmal am Transfermarkt zu. Wie die Steirer am Dienstag bekannt gaben, wechselt Dominik Frieser vom FC Cesena in der dritten italienischen Liga in die Oststeiermark und unterschreibt bis zum Sommer 2025.

Der offensive Mittelfeldakteur spielte bereits von 2013 bis 2015 in Hartberg. Danach ging es über Kapfenberg und den WAC zum LASK, wo er zwei Jahre zu den Leistungsträgern zählte. Nach einem Gastspiel in Barnsley und Italien kehrt der 28-Jährige nun zurück in die österreichische Bundesliga. "Ich bin froh, wieder in Österreich und Hartberg zu sein. Für mich ist die Rückkehr perfekt, ich kenne das Umfeld, den Verein und einige Spieler. Wichtig war für mich, dass ich zu meiner Familie heimkomme", erklärte Frieser.

Für Obmann Erich Korherr ein absoluter Wunschspieler: "Durch seine Schnelligkeit und Torgefahr wird er unsere Offensive perfekt verstärken."