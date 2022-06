Noch sind die Spieler des TSV Hartberg auf Urlaub, aber die freien Tage neigen sich dem Ende zu. Am Montag, 13. Juni, bittet Trainer Klaus Schmidt die Mannschaft zur ersten Trainingseinheit auf dem Platz. Schon davor – am Freitag und Samstag – haben die Spieler den obligatorischen Leistungstest absolviert.

Das erste von fünf Testspielen steht dann schon am 18. Juni auf dem Programm: Hartberg testet gegen Lafnitz (17 Uhr, Mönichkirchen). Weitere Testspielgegner sind: Heiligenkreuz, ein internationaler Gegner, der noch nicht feststeht, St. Pölten und abschließend am 9. Juli der ungarische Erstligist ZTE FC. Am 15., 16. oder 17. Juli steht für Hartberg dann das erste Pflichtspiel im ÖFB-Cup an, eine Woche später findet die erste Runde in der Bundesliga statt.

Die Kaderplanung der Hartberger ist weit fortgeschritten, Spieler mit auslaufendem Vertrag erhielten durch die Bank neue Arbeitspapiere. Noel Niemann (Arminia Bielefeld) und Youba Diarra (Salzburg) werden nach ihren Leihen wohl nicht mehr in die Oststeiermark zurückkehren. Dementsprechend sind die Hartberger auf der Suche nach einem Spieler für die Mittelfeldzentrale und einem für ganz vorne.