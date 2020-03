Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In hartberg wird nicht nur gejubelt, sondern schon geplant © APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Nach außen ist Hartberg-Obmann Erich Korherr die Ruhe in Person. Und doch schnaufte der 52-Jährige nach dem Erreichen der Meistergruppe und dem damit verbundenen Klassenerhalt einmal ordentlich durch. Nach und während der Meistergruppe – „jede Rangverbesserung nehmen wir gerne“ – haben die Oststeirer nämlich endlich einmal Zeit, „stressfreier und in Ruhe am Kader zu arbeiten und neue Verträge zu verhandeln“.