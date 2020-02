Facebook

football-observatory.com schaut sich seit 2019 ganz genau an, in welcher Liga wieviele Karten verteilt werden. Die Website schaut sich das nicht für Österreich an, sondern für 92 internationale Ligen. Ganz böse sind die Spieler in Bolivien - im Schnitt werden sieben Karten pro Spiel gezeigt, am wenigsten Verwarnungen gibt es in Japan - nur 2,3 pro Partie.

Österreich liegt da im Mittelfeld: 4,76 Karten werden in der Bundesliga da im Schnitt gegeben. Am meisten davon sieht seit Beginn 2019 Hartberg. 3,16 Karten im Schnitt - 2,9 gelbe und 0,26 rote Karten. Damit haben sich die Oststeirer auch beim 2:2 gegen Rapid absolut im Schnitt befunden: Bakary Nimaga, Rajko Rep und Dario Tadic wurden verwarnt. Nimaga - gleichauf mit David Cancola - ist mit sechs gelben Karten und einem Ausschluss, der "unfairste" Spieler der Hartberger - mehr Karten sah in der laufenden Spielzeit nur Morten Hjulmand von der Admira.

Mit WSG Tirol und St. Pölten liegen zwei Abstiegskandidaten hinter Hartberg auf den Plätzen zwei und drei der Tabelle. Sturm liegt auf dem fünften Platz - mit 2,63 Karten pro Spiel. Am fairsten ist Salzburg mit nur 1,47 Karten pro Spiel.