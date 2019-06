Facebook

Tobias Kainz (rechts) bleibt Markus Schopp erhalten © GEPA pictures

Der TSV Hartberg gab bekannt, dass Tobias Kainz, Florian Faist und Raphael Sallinger weiterhin Teil der Mannschaft sein werden. Während Sallingers Vertrag um ein Jahr verlängert wurde, gilt das Arbeitspapier von Kainz und Faist bis zum Ende der Saison 2021.

Kainz, der 23 Spiele für die Oststeirer in der abgelaufenen Saison bestritten hat, freut sich, "weiterhin ein Teil dieses familiären Vereins zu sein. Dieses Vertrauen will ich zurückgeben und alles dafür tun, um die gemeinsam gesetzten Ziele zu erreichen." Florian Faist geht in seine sechste Saison für Hartberg und Sallinger möchte auch "in der kommenden Saison dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen", wird der 23-Jährige in einer Aussendung zitiert.

Vor Kurzem gab der TSV Hartberg bekannt, dass der Vertrag mit Trainer Markus Schopp verlängert wurde.