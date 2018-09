Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Hier geht's zum Liveticker!

Das ist es also, das erste "große" Heimspiel für die Hartberger in der Bundesliga. Mit der Wiener Austria kommt einer der "Großen Vier" in die Oststeiermark.

Gegen die Veilchen will der TSV den dritten Heimerfolg in dieser Spielzeit feiern. Bislang gelang den Oststeirern noch kein Erfolg gegen die Wiener Austria. Alle drei bisherigen Duelle im ÖFB-Cup gingen mit einer Tordifferenz von 0:9 verloren.

Mit folgender Aufstellung will Hartberg-Coach Markus Schopp den ersten Sieg gegen die Violleten einfahren: Swete; Blauensteiner, Siegl, Huber, Rasswalder; Diarra, Ljubic, Rep; Sanogo, Tadic, Kröpfl.