Philipp Siegl und Fabian Schubert jubeln © GEPA pictures

In der höchsten Spielklasse Österreichs wird gerne von den „großen Vier“ gesprochen. Serienmeister Salzburg, Sturm Graz und die beiden Wiener Großklubs sind diese Mannschaften. Und diese treten in den nächsten zwei Monaten der Reihe nach in Hartberg an. Den Auftakt macht heute die Wiener Austria. „Mit der Austria beginnen die großen Zuckerl, die sich Hartberg in der vergangenen Saison erarbeitet hat“, sagt TSV-Trainer Markus Schopp.

