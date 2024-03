Im ersten Match nach der Länderspielpause hoffen der SK Rapid und der TSV Hartberg auf einen erfolgreichen Start in die heiße Phase der Fußball-Bundesliga. Die Wiener sind am Ostersonntag (14.30) in der zweiten Meistergruppen-Runde in der Steiermark zu Gast, wo es um wichtige Punkte im Vierkampf um den dritten Platz geht. Während Rapid nach drei Unentschieden auf die Siegerstraße zurückkehren will, hoffen die Hartberger auf die Fortsetzung ihrer Erfolgsserie gegen Grün-Weiß.

Denn in den bisherigen beiden Saisonduellen setzten sich die Hartberger jeweils mit 1:0 durch. „Unsere große Aufgabe ist es jetzt, das zu bestätigen. Die Leistung und das Resultat müssen passen“, sagte Trainer Markus Schopp und betonte: „Wir können beide Spiele einordnen, im Heimspiel hatten wir riesengroßes Glück. Das haben wir uns aber auch erarbeitet.“ Damit meinte Schopp die Leistungen im gesamten Grunddurchgang, den seine Truppe nach 22 Runden vor Rapid beendete. „Da braucht man nicht von Glück sprechen, da waren wir verdient vorne.“

Auch die Heimstärke der Oststeirer ist derzeit nicht zu verleugnen, seit acht Spielen bzw. seit vergangenen August ist der TSV vor eigener Kulisse ungeschlagen. Es sei schwer, eine Erklärung dafür zu finden, sagte Schopp, der gegen Rapid auf Verteidiger Ibane Bowat nach dessen Roter Karte beim jüngsten 1:5 in Salzburg verzichten muss. „Wir wollen zuhause wie auswärts extrem mutig auftreten.“